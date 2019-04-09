«Достойнее матери!»: Орбакайте после смерти Пугачёвой может стать новой Примадонной – сеть

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Кристина Орбакайте с возрастом все больше и больше становится похожа на свою мать.

Единственная дочь Примадонны отечественной эстрады Аллы Пугачёвой Кристина пошла по стопам мамы и тоже стала певицей. Хоть пока до звания легенды эстрады Кристине Орбакайте далеко, внешне она с годами очень и очень становится похожа на свою звездную маму, которая 15 апреля отметит 70-летний юбилей и даст в честь этого события грандиозный концерт в Кремле. Свидетельством поразительного сходства мамы и дочери послужил снимок, на днях опубликованный Орбакайте в Instagram с концерта «Удачные песни», организованного радиостанцией «Радио Дача». Прическа, образ и улыбка - все напоминает Аллу Борисовну.

Подписчики Орбакайте отметили поразительное сходство Кристины с Пугачёвой и предположили, что после смерти Пугачёвой ее дочь может стать новой Примадонной, так как она «достойнее матери». Также пользователи подчеркнули, что внешне Орбакайте «копия мамочки» и признались, что можно легко перепутать Аллу Борисовну и Кристину.