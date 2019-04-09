«Актеры все слышат»: Галкин «спалил» обман на шоу «Импровизация» - сеть

Сегодня, 14:03

Муж Пугачевой разочаровал фанатов участием в «дешевой» передаче.

Знаменитый российский артист Максим Галкин является любимцем многих россиян. Однако в последнее время некоторые стали разочаровываться в том, что он делает. Последней каплей стала для них новость о том, что юморист снялся в одном из последних выпусков телепередачи «Импровизация», ведущим которой является Павел Воля.

Эту программу с удовольствием смотрят многие зрители, однако достаточно у нее и хейтеров. Последние считают, что она состоит из сплошного обмана. «Не верю в импровизацию, зачастую видно, что актеры все слышат», - пожаловались они. А когда эти пользователи сети посмотрели рекламный ролик выпуска с Галкиным, они в очередной раз убедились в своей теории и даже заявили, что тот «спалил» притворство участников шоу.

Тем не менее, другие были не столь категоричны, хотя и задались вопросом: «Интересно, в наушниках музыка играет или тишина?», а другие и вовсе не думали об этом, так как просто радовались участию Максима Галкина в «Импровизации»: «Обязательно посмотрю, если Максим там, то должно быть прикольно», «Жду эфира с нетерпением, будет огонь».