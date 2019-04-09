«Скучает по Собчак»: Страдающий Виторган ностальгирует по «Женитьбе» с Ксенией

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Все вокруг напоминает актеру о жизни с бывшей супругой, думают его фанаты.

Расставание актера Максима Виторгана и ведущей Ксении Собчак стало шоком для большинства их поклонников, ведь со стороны пара казалась едва ли не идеальной. Тем не менее, факт остается фактом, но если поклонники Собчак не замечают, что она как-либо горюет по развалившемуся браку, то тревожные признаки в поведении Виторгана его поклонники видят весьма часто. К примеру, недавно фанаты заметили, что страдающий Виторган ностальгирует по «Женитьбе» с Ксенией, а причиной тому стал розовый диван с того спектакля, который стоит в курилке театра.

Видимо, все вокруг напоминает артисту о неудачном браке и Виторган «скучает по Собчак», решили некоторое комментаторы. Однако, какими бы ни были переживания актера, это пока никак не влияет на его работу – в новом посте он сообщил о рабочей поездке в Уфу.

Тем временем, его бывшая супруга Виторгана озабочена разве что хайповым скандалом с Анастасией Волочковой, а в остальном наслаждается жизнью на всю катушку, часто посещая светские мероприятия. Фанаты уверенны, что Виторган может в тайне желать воссоединения, но бояться признаться в этом из-за страха снова оказаться отвергнутым.