«Бесконечно можно смотреть»: Лобода похвасталась шикарными ногами в обтягивающих лосинах

Сегодня, 13:00

Певица решила продемонстрировать свои модельные ноги в Instagram и собрала множество восторженных комментариев и лайков.

Несмотря на то, что популярная поп-исполнительница Светлана Лобода меньше года назад родила дочь Тильду, она находится в прекрасной физической форме. Доказательством этого служат многочисленный фотографии, которыми 36–летняя Лобода регулярно делится в Instagram. Буквально несколько часов назад в аккаунте звезды появилось новое фото с ее концерта. Судя по всему, певица выступала в клубе и подобрала наряд, позволивший ей блистать на сцене в буквальном смысле этого слова, а также очень выгодно подчеркнувший длинные и стройные ноги Светланы.

После того, как Лобода похвасталась шикарными ногами в обтягивающих лосинах, снимок с выступления моментально набрал порядка 60 тысяч «лайков» и собрал множество восторженных комментариев. Подписчики бывшей солистки группы «ВИА Гра», число которых приближается к отметке 5 миллионов, отметили, что на эти ноги «бесконечно можно смотреть», а также добавили, что она «шикарная и неповторимая».

К слову, Светлана Лобода и в обычной жизни предпочитает подчеркивать красоту своих модельных ног, очень часто выбирая для выхода в свет обтягивающие брюки, мини-юбки или шорты.