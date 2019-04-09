«Подрабатывает на сыне»: Гарри Галкин помогает отцу развивать семейный бизнес

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Наследник активно помогает знаменитому отцу и возможно, что пойдет по его стопам.

Буквально вчера телеведущий Максим Галкин опубликовал в своей социальной сети Instagram видеозапись, на которой маленький Гарри вовсю занимается субботников, тем самым помогая папе трудиться и прибирать участок. Пользователи очень тщательно следят за жизнь малышей Примадонны и Галкина, ведь их дети уже полюбились всей стране. Поклонники увидели в ролике пакет из магазина «Пятерочка» и тонко подшутили, что наследник уже начинает рекламировать популярные магазины и может в дальнейшем заниматься рекламой брендовых вещей.

«Ага, подрабатываем на сыне, скрытая реклама магазина «Пятерочка», молодец», «Реклама магазина? Молодец Гарри, помощник растет», «Опять занимаетесь рекламой магазинов, на первом месте «Пятерочка?», - смеются подписчики.

Сам Галкин не заставил долго ждать своих ответов и также тонко отшутился: «Ага, сейчас они раскошелятся, держи карман шире», «Да, конечно, вот собрали мусора в пакет и ждем, когда же нам «Пятерочка» денег занесет, поэтому и листья высыпали, чтобы кэша положить».

Многие также отметили, что супруги очень внимательно и замечательно воспитывают своих детей. Каждый раз пользователи подчеркивают, что Примадонна и Галкин с трепетом относятся к своим наследникам, стараются объяснять им различные ситуации словами, но никак не криками.

«Умничка. Детки ваши – золото! Молодец Максим, приучай деток все делать, хуже от этого они не станут, а вырастут нормальными членами общества», «Вот так нужно воспитывать своего ребенка. Труд облагораживает и спасает от звездной болезни!», «Какие молодцы. Гарри и Лиза хоть и воспитываются в богатой семье, а видно, что воспитывают их правильно и без всяких излишеств. Счастья им и вам», - восторженно хвалят известных родителей поклонники.

Можно даже отметить, что наследник помогает отцу развивать бизнес и в дальнейшим станет таким же знаменитым, как и его отец.

Следует напомнить, что ранее говорили и о том, что Галкин с таким теплом и любовью относится не только к своим детям, но и к чужим, с которыми ему приходится общаться на программе «Лучше всех», где Максим выступает в роли ведущего. К каждому ребенку нужен разный и особенный подход, но глядя на то, с каким успехом это делает супруг Примадонны, можно только позавидовать и не переживать за своего ребенка, когда он сидит с незнакомым человеком в большой студии.