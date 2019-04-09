«Алла больше не подружка»: Лобода «забила» на концерт в честь Пугачевой - сеть

Сегодня, 12:00

Певица проигнорировала концерт-поздравление «Подарок для Аллы», в котором была заявлена как участница, отмечают пользователи. Хотя раньше примадонну и экс-участницу группы «ВИА Гра» связывала большая дружба.

Вчера в концертном зале Crocus City Hall состоялся грандиозный гала-концерт с участием звезд российской эстрады, посвященный 70-летию Аллы Пугачевой. Коллеги и друзья примадонны устроили для певицы праздничное мероприятие, на котором исполняли ее композиции. Ведущим шоу стал супруг Аллы Борисовны – Максим Галкин.

Многие зрители разочарованы концертом лишь по одной причине – сама именинница отсутствовала на мероприятии. Как сообщают поклонники, которые побывали на концерте «Подарок для Аллы», на вечере в честь Пугачевой не было и певицы Светланы Лободы, хотя она указана в списке исполнителей, которые должны были выступить на мероприятии. Примечательно, что в графике гастролей Лободы 8 апреля – свободный день, поэтому артистка могла без проблем выступить на сцене Крокуса.

Поклонники знают, что Лободу и Пугачеву связывает давняя дружба. Экс-участница группы «ВИА Гра» называет Аллу Борисовну своей наставницей, которая вдохновляет и мотивирует свои примером. Примадонна же после концерта Светланы в Крокусе назвала певицу звездой номер один. «Алла больше не подружка», - пишут фолловеры в сети, которые предполагают, что Лобода «забила» на концерт в честь своей наставницы из-за возможной ссоры.