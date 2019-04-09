Расставание с Решетовой обойдется дорого: Симона всеми средствами хочет вернуть Тимати в семью

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Мама Тимати все сильнее отдаляет своего сына от его новой возлюбленной Анастасии Решетовой, музыкант проводит все свое свободное время с ребенком от бывшей жены под контролем Симоны.

Уже на протяжении долгого времени мать главы Black Star выступает против его девушки Анастасии Решетовой. Видимо, ей все-таки больше по душе вторая вице-мисс России, чем первая. Речь идет о бывшей жене Тимати Алене Шишковой, к которой очень прониклась свекровь и чуть ли не считает ее своей дочкой, что нельзя сказать об Анастасии. Симона неоднократно отрицательно высказывалась о ней и стебала в интернете, а также выступила против ее присутствия на дне рождения маленькой Алисы. В то время как Тимати, Алена и их дочь были счастливы втроем.

Сейчас больше своего сына Симона любит только свою внучку маленькую Алису, и видимо, она настаивает, чтобы Тимур проводил больше времени со своим ребенком от первого брака, чем с молодой красоткой Решетовой. Несмотря на то, что Тимати помолвлен с Анастасией, он свое свободное время тратит на новые проекты, игрушки и конечно же ребенка с бывшей женой Аленой Шишковой.

Наверняка, Симона мечтает воссоединить семью, чтобы Тимати и Алена снова были вместе и воспитывали ребенка вдвоем, а не порознь. Возможно, Тимур и сам это понимает, только вот не может об этом сообщить Решетовой, так как расставание с такой популярной личностью, как Тимати, дорого ему обойдется. Однако, все ведет к этому, они уже даже не подписаны друг на друга в Instagram, не говоря о том, что Решетова постоянно одна проводит свое время.