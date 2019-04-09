«Ты не достойна быть матерью!»: Сеть взбунтовалась, увидев общение Алены Водонаевой с сыном

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«Молодой щенок», так назвала сына Алены подружка, курившая кальян при 8-летнем мальчике. Горе-матери показалось смешным, такое грубое высказывание и она поощрила свою подругу «зловещим» смехом.

Известная экс-участница скандального телепроекта «Дом-2» на ТНТ пробила очередное дно. Подписчики звезды обвинили ее в том, что она развращает своего малолетнего сына. В своем Instagram Алена разместила очень неоднозначное видео, где перед своим несовершеннолетним сыном она вызывающе раздвигает ноги, гладит себя.

В это же время за кадром ее подруга, слегка «спитым или прокуренным» голосом комментирует: «Мама с сыном проводит выходные, молодой щенок».

Если приглядеться на видео можно заметить, что Алена выбрала общение с сыном в какой-то кальянной. 8-летний Богдан Малакеев вынужден терпеть насмешки своей мамы. В сети поговаривают, что именно из-за таких неадекватных действий – отец Богдана и забрал его к себе. Водонаева не убивалась по этому поводу, а предпочла продолжить свое общение с обеспеченными мужчинами.

А теперь сеть взбунтовалась, увидев настоящее общение Алены Водонаевой с сыном. Выходной для мальчика в месте, где курят и продают алкоголь - ужаснули «Яжматерей» страны.

«Ты не достойна быть матерью!», «Он тебе нужен только для глянцевого журнала, чтобы сфотографироваться», «Какой пример ты показываешь своему сыну!», «Зачем перед сыном так свое место раскрывать. Неужели тебе так этого не хватает. Должны быть рамки!», «Жаль сына, мама ведет себя развратно, еще и оскорбили его…мать…», «раздвинуть леопардовые легинсы это так благородно», - пишут хэйтеры Алене в соцсети.

Мамы страны надеются, что органы опеки и попечительства обратят внимание на это видео и примут меры по лишению родительских прав Алены Водонаевой, которая гордо несет свое звание «любимая мама».