«Можно с мамой перепутать»: Кристина Орбакайте скромным снимком шокировала пользователей

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Кристина Орбакайте поразила подписчиков в Instagram стареющим внешним видом, вызвав шквал удивленных комментариев.

Талантливая певица, актриса, дочь Примадонны – Кристина Орбакайте поразила пользователей своим преображением. Кристина всегда очень стильно и молодо выглядела, у нее прекрасная фигура, которую она всегда умело подчеркивала самыми смелыми нарядами. Неожиданно для всех, Кристина решила поэкспериментировать и предстать перед фанатами в новом для всех стиле.

Несколько дней назад артистка поделилась с подписчиками в сети Instagram фотографией, которая вызвала массу удивленных комментариев. Кристина опубликовала фотографию в черном наряде с легкими локонами на голове.

«Радио дача открыли «Удачный» сезон» и я желаю вам весеннего настроения», - написала Кристина.

Новый имидж понравился не всем пользователям, они засыпали Instagram артистки разными комментариями.

«Можно с мамой перепутать! Молодая Кристина постарела в один миг», «Возраст к лицу! Чем старше, тем лучше», «Я в шоке, как она постарела!», - пишут подписчики Кристины. Пользователи считают, что певица, примерив на себя образ мамы, потеряла свою индивидуальность, из молодой пышущей здоровьем женщины превратилась в бабушку.

Также, хейтеры писали, если Кристина позаимствует наряд мамы, то она рискует навсегда поменять музыкальные премии на «Радио дачу». Кристину и Аллу теперь очень легко спутать, Алла Борисовна очень похудела, Кристина прибавила нарядом себе возраста они стали одинаковые, считают пользователи.

Другая половина подписчиков считает, что артистке к лицу данный образ: «Стильная, элегантная. Красота и грация», «Кристиночка, образ бомбический. Всегда разная, всегда стильная», «Безупречная, как всегда. Вам очень к лицу новый образ, не обращайте внимание на завистливые комментарии. Счастья вам!».