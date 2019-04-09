Перестает быть секретом: Лобода намекнула, кем является отец Тильды

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Певица не опускает темы об интрижках с участником группы Rammstein и подливает масла в огонь загадочными намеками.

В сети уже набирает крупные обороты видео, которое засняли в парке в Омске, где детский паровозик среди белого дня проехал под известный хит Rammstein «Du hast». Известная артистка сама едва ли может упрятать или же скрыть свое особенное отношение к Тиллю Линдеманну и его легендарной группе. Лободу не первый раз застают в компании рок-музыканта, звезда приезжает в Германию и анонсирует на своей странице клип популярной группы. Вот и сейчас 36-летняя Светлана Лобода не смогла упустить момент с композицией своего возлюбленного в детском аттракционе.

В сети пользователи и с юмором подошли к происходящей ситуации и оценили подбор музыки для детских развлечения, подчеркнув то, что к хорошей музыке нужно привыкать с детства.

В Stories своего микроблога исполнительница опубликовала данную видеозапись и сопроводила ее смайликами, указав, что сама ситуация просто «огонь», но и не забыла упомянуть отдельно и о Линдеманне: она поставила на публикацию его всплывающий портрет. Тем самым, Светлана ее раз подчеркнула свое трепетное отношение к Тиллю и о том, что история с немецкой звездой не закрыта.

Некоторые оценили такой поступок певицы, как некий намек на то, что интрижки с певцом не закончились и тем самым она дает знать о том, что любовные отношения с артистом счастливо продолжаются дальше. Многие злопыхатели все же упрекнули певицу в том, что ее роман с Линдеманном перестал быть секретом уже очень давно и пора бы ей перестать скрывать отца своей второй дочери.

«Света, господи. Смешно уже, перестань. Все пытается намекнуть, что крутит роман с Тиллем. Мы верим тебе. Успокойся», «Уже давно не секрет от кого дочь. Не знаю, что она ждет и скрывается», - возмущаются пользователи.

Правда, нашлись и те, кто порадовался за артистку и за ее личную жизнь, которую она не рвется выставлять на показ, а немногие из поклонников отметили и то, что все жесты и намеки Лободы не больше, чем пиар и хайп.