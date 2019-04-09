«Потеря потерь»: Новое увлечение Виталия Гогунского стало причиной вторичного развода

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Недавно в сети, появилась ошеломляющая новость о разводе Кузи из Универа с Ириной Маирко.

Когда-то молодые люди уже проходили этот этап в своей жизни. Так, Виталий Гогунский много лет прожил в незарегистрированном браке с моделью Ириной Маирко. В 2010 году у пары родилась дочь Милана, но уже в 2013 году в сети появилась информация о свадьбе Виталия с девушки по имени Анна. Брак просуществовал недолго и уже в апреле 2017 года Виталий вновь сошёлся с мамой своего ребёнка Ириной. Молодые люди начали жизнь с чистого листа и даже сыграли шикарную свадьбу, на которой пела их собственная дочь. Поклонники радовались такому воссоединению, ведь Виталий и Ирина действительно подходили друг-другу.

Но видимо, в отношениях у звездной пары не так всё гладко, как на страницах в Instagram,где до поры до времени царила полнейшая идиллия. У себя на странице в соцсетях Виталий подтвердил развод, рассказав, что ситуации бывают разные, но они с Ириной остались в хороших отношениях. Но скорее всего это только с его стороны, Ирина в своем Instagram, часто выставляет посты, в которых прослеживается обида на мужа.

«Как убрать яйца, которые отрастила в отношениях? Добро пожаловать в клуб стерв», «Мужчины, никогда не сражайтесь с женщинами. И победа, и поражение будут для вас позором. Весеннего настроения», «Мужчины! Дорогие! Мы девочки, вас от всей души поздравляем! Желаем, помимо традиционных здоровья, счастья и любви...БЫТЬ НАМ ЗАЩИТОЙ! Мы задолбались сами себя защищать и защищаться! Будьте сильными, позвольте нам быть слабыми. И мы вас поддержим», - написала Ирина.

Модель делилась в интервью, что Виталий человек творческий и если он чем-то всерьез увлечется, то всё остальное для него не существует. Но в данном случае, речь скорее всего идёт не о «чём-то», а о «ком-то», ведь актер большую часть времени находится на работе, где вполне вероятно мог завязаться служебный роман.

Пользователи сети, предположили, что новое увлечение Кузи из универа, как раз и стало причиной вторичного развода звездной пары.

Как бы в этом случае сказал Кузя из универа: «Это потеря потерь». В кулуарах шоу-бизнеса поговаривают, что Виталию давно очень нравится его коллега по сцене - красивая и очень нежная актриса Полина Максимова, более известная своей ролью в сериале «Деффчонки». Вероятно, она и могла стать причиной вторичного развода супругов.