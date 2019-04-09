«Взял с полна»: Бывший парень Светланы Бондарчук нашел себе помоложе

Сегодня, 05:00

Фотограф Сергей Табунов взял с полна, от Светланы Бондарчук и переключился на молодую модель.

Светлана Бондарчук - модель ,собственница PR-агенствa, актриса, редактор глянцевого журнала «Hello!», бывшая жена кинорежесера Фёдора Бондарчука известна своим многомиллионным состоянием и громкими расставаниями с мужчинами. С будущим мужем она познакомилась,еще когда Светлане было 16 лет. Фёдор и Светлана прожили вместе более 25 лет и казались идеальной семейно парой. О разрыве отношений супруги заявили публично на официальном сайте «Hello!». Что интересно, но после развода Федора и Светланы - личная жизнь наладилась быстро у обоих. В сети пишут, что у Светланы было множество любовников, но она тщательно скрывала каждого. Последним ее кавалером был молодой фотограф Сергей Табунов.

Сегодня, в телеграм-канале «Только никому» появилась интересная информация: «Пока Светлана Бондарчук нежиться на мальдивском солнышке, фотограф Табунов выгуливает Фанни с Дарьей Малыгиной по Столешке, мимо закрытого Симача. Так мииило».

«Табунов взял с полна, от старенькой Светланы и переключился на молодую модель. Он столько денег и имущества с нее поимел, что ему теперь грех жаловаться! Она его в люди выбила, был какой-то неизвестный из Задрыпинска!», - комментируют хейтеры.

Скорее всего, Дарью и Сергея объединяют не только собачки. А Светлана, действительно отдыхает на Мальдивах в компании музыканта Сергея Харченко и его дочери. Очень даже семейная поездка вышла у неофициальной пары. Видимо Светлана не долго горевала и решила довольствоваться своим сверстником, который и опытен и богат. На фотографиях Бондарчук выглядит очень даже счастливой.

Но подписчики, под фото с новым ухажером все же задают вопросы: «Где же ваш предыдущий молодой человек?». Светлана не отвечает на подобные вопросы в Instagram, может быть ей еще больно об этом вспоминать. А может быть и наоборот, просто от новой любви вскружило голову и она даже не вспоминает своего молоденького альфонса.