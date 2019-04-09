«Приходится рекламировать фастфуд»: Филипп Киркоров на грани разорения

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Поп-король нашей эстрады переживает не лучшие времена и изо всех пытается заработать для своих детей.

Заслуженный артист России Филипп Киркоров всегда восхищал своих поклонников манерой исполнения, буквально чувствуя каждую свою песню. Его песни знали наизусть и ставили на звонки мобильных телефонов. Но в последнее время в побеге за хайпом и большими деньгами – Филипп сильно изменил свой репертуар.

Он стал буквально неузнаваем для своих поклонников, а песни про любовь изменились на слова о похоти и животном фетише. Первые отголоски безнравственности появились в песнях про «Ибицу» и «Писю козла» с Николаем Басковым, а также «Цвет настроения черный», где он спел в дуэте с Егором Кридом.

После выхода скандальных песен, ему пришлось извинятся перед многомиллионной публикой и, в частности, перед людьми преклонного возраста, который так любили его душевные композиции. После пиар-проекта с лейблом Black Star, за который Филиппу «отвалили» около 3 млн. рублей, он подался в рекламу вредной пищи. Теперь заслуженному артисту России приходится рекламировать фастфуд. На днях, в сеть попало видео, где певец не постеснялся «торговать лицом» и орать «Цвет настроения желтый» на открытии минского МакДональдса.

Как оказалось, репутация теперь не так важна Филиппу Бедросовичу, ведь ему за это заплатят кругленькую сумму. В кулуарах шоу-бизнеса рассказали, что за такую съемку Киркоров получил всего-то 1,5 млн. рублей, а ведь с его статусом могло быть и больше.

Среди коллег по сцене бытует мнение, что Филипп Киркоров на грани разорения. Все свои дотации с концертов он вкладывает в своих детей, который носят только брендовые вещи, питаются в лучших ресторанах, помещают многопрофильные кружки для развития и занимаются спортом, а также раз в месяц посещают Диснейленд в США.

Стоит отметить, что для Аллы-Виктории и Мартина – звездный отец не жалеет ничего. Но за это, ему приходится хорошо «попахать» с ненавистным рабочим классом и даже улыбнуться по-доброму сквозь лицемерную маску. Не для кого не секрет, как Филипп относится к простолюдинам, и чтобы перешагнуть свой порог брезгливости, певцу вероятно пришлось многое потерпеть ради материальной выгоды, пусть и небольшой по его меркам.

«А завтра Фил станет лицом шавермы в твоей деревне. Смотри в оба, дорогой подписчик», «он стал оплачиваться ниже элитной путаны, и это скверно», «вот поэтому Алла не с ним, а с Максиком, тот может нахохотать на замок в Грязи», «скоро будет реклама презервативов за рубль двадцать», «Допелся про писю козла, что сейчас приходиться рекламировать фастфуд в Минске, позор!», - пишут хэйтеры Филиппу.