«Дорого обошлась»: Бывшая супруга оставила Марата Башарова без квартиры

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Марат Башаров откровенно прокомментировал детали развода на своей странице Facebook.

21 марта по официальной информации был расторгнут брак Марата Башарова и Елизаветы Шевырковой. Адвокат Елизаветы подтвердила информацию о разводе и подчеркнула, что бывшая супруга подала на алименты. А так же, Нелли Макарова – защитник бывшей супруги Марата выделила, что супруги готовы ради ребенка остаться в хороших отношениях. Через несколько часов, Марат Башаров прокомментировал ситуацию с разводом. Он утверждает, что вообще ничего не слышал о решении суда и это все ложь. Но спустя несколько дней, Елизавета заявляет, что они в разводе и все, что делает Марат похоже на абсурд. Скорее всего, он из последних сил пытался скрыть развод от публики, боясь осуждения, считают хейтеры.

После заявления бывшей жены, Марат Башаров не стал молчать и решил пожаловаться, что Елизавета заставила его переписать на нее самую большую по площади недвижимость. Марат признался, что Шевыркова его шантажировала заявлением в полицию, поэтому он отдал свою квартиру, которая все равно отойдет сыну. «Госпожа, которая ищет халяву, теперь пусть живет под фамилией своей мамы и брата», - цитирует «Стархит» слова Марата из Facebook. Однако, по неизвестным причинам, Марат довольно скоро удалил смелое признание со страницы Facebook. Пользователи социальной сети осудили Марата за жестокое отношение к супруге, ведь именно рукоприкладство Марата стало причиной развода.

«Пусть скажет спасибо, что не посадила за побои!», «За удовольствие надо платить», «Дорого обошлась!»- пишут подписчики. Большинство считает, что Март очень боится осуждения и думает, что еще может выйти чистеньким из воды.

Если вспомнить, то в декабре 2018 года стало известно, что Елизавета Шевыркова поступила в больницу с переломом носа. Сначала супруга не хотела рассказывать о происходящем, но вскоре поделилась с публикой в Instagram, что является жертвой насилия. После чего, находясь с общим ребенком на отдыхе – в Тайланде подала на развод.