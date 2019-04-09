«Чуть не расплакалась!»: Топурия опровергла все слухи о том, что у нее есть связь с Гуфом

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После череды слухов о возобновлении их отношений, Кети Топурия официально заявила, что с Долматовым ее ничего больше не связывает и не свяжет в будущем.

Сейчас в интернете ходит слух о том, что рэпер Гуф и Кети Топурия проводят много времени вместе и пытаются возобновить отношения. Они расстались после того, как Кети узнала, что во время их прошлых отношений у Алексея была любовница на стороне. И он скрывал любовницу по имени Яна Шевцова на протяжении года, до тех пор пока Шевцовой это не надоело и она не решила придать огласке свои отношения с популярным хип-хоп исполнителем. По словам Шевцовой, она даже была беременна от Гуфа. Причины по которым Долматов связался с девушкой на стороне, которая была младше его на 21 год, так еще и будучи в серьезных отношениях с Топурией, известны только самому музыканту.

Буквально вчера в интернете сообщили, что Кети и Алексей снова проводят много времени вместе и возобновляют отношения. Но в своем интервью телеканалу «ЮТВ» Топурия ясно дала понять, что их связь с Гуфом остается только слухами в интернете и все, что о ней говорят неправда. Со своими подписчиками в Instagram во время прямого эфира она вспоминала об отношениях с Долматовым, девушка чуть не расплакалась от обидных воспоминаний, которые она получила во время отношений с рэпером. После этого она попросила об этом больше не напоминать.

Видео с интервью взято в Telegram-канале «Только никому».

Конечно, нельзя отрицать вероятность того, что они могут сойтись. Но обидное воспоминание о разрыве и ситуации с Яной Шевцовой навсегда останется в мыслях Топурии. Тем более такое громкое событие не оставит без внимания и сама скандальная Шевцова, которая сейчас пытается заполучить популярность всеми способами. Поэтому осторожная Кети вряд ли сможет пересилить себя и возобновить бывшие чувства.