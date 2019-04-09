«Что за траурный веник?»: Лолита получила от фанатов неожиданный сюрприз с подтекстом – сеть

Сегодня, 10:30

Скорее всего, поклонники намекнули Милявской неказистым букетом, что закат карьеры уже «дышит в спину».

Недавно Лолита Милявская провела масштабный концерт «Мне 55» на сцене «Крокус Сити Холла». В зале был аншлаг: поздравить певицу пришли не только поклонники, но и самые близкие друзья и родственники. После программы Лолита показала подписчикам в социальной сети свою квартиру, буквально заваленную цветами и даже фруктами. Особенно среди всей массы букетов выделился один, который поклонники охарактеризовали весьма красноречиво.

«Что за траурный веник?», – написали комментаторы под свежим постом. Возможно, Лолита получила от фанатов неожиданный сюрприз с подтекстом, ведь букет действительно выглядит мрачно и даже неприятно. Очевидно, таким способом зрители намекнули, что Лолита уже давно не популярна, и ее карьера скоро совсем скатится вниз. В принципе, это неудивительно, ведь на главных сценах сейчас блистают молодые звезды, а «старички» уже давно забыты.