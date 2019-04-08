Сплавила «по-чёрному»: Анна Бузова прибегла к колдовству, чтобы не дать сестре любить – Сеть

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Фанаты подумали, что так называемый «венец безбрачия» у Оленьки совсем неспроста.

Все в курсе, что Ольга Бузова – холостячка, и, несмотря на огромное количество поклонников и окружающих ее мужчин, она не может найти себе мужчину. Если задуматься, то это действительно странно. Бузова привыкла следить за своей внешностью, всегда выглядит стильно и ухоженно. Так почему же ни один из достойных кавалеров еще не «подкатил» к ней на белом коне? Или хотя бы белой иномарке?

На этот счет у фанатов появилась своя версия. Некоторые ударились в мистику и выдвинули совершенно неожиданную теорию: всему виной Анна Бузова. Это она прибегла к крайним мерам, чтобы не дать сестре любить, и даже занялась колдовством. Об этом подписчики Ольги написали под одной из ее последних фотографий.

Под снимком буквально написали: «Неужели никого не удивляет, что такая успешная и ничего такая звезда до сих пор мужика не нашла? Что-то не то, может Анина ревность перешла в край и она иголки в вуду вкалывала, чтоб сестренка горевала?». Такое неожиданное предположение «огорошило» остальных поклонников. Не исключено, что младшенькая из семейства Бузовых сплавила «любимую» сестру «по-чёрному», прибегнув к магии и страшным ритуалам.