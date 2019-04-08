«Грудь отчекрыжила?»: Поклонники не поняли «фокус» Кристины Асмус

Сегодня, 22:05

Новое фото Кристины Асмус озадачило поклонников.

Кристина Асмус опубликовала новое фото, и смутила поклонников странным признанием. Актриса написала, что наконец «поняла как делают этот фокус», и, вероятно, данным снимком хотела продемонстрировать свои успехи. Вот только знаменитость не пояснила, в чем именно загадка кадра и ее нового навыка, и лишь озадачила фанатов.

Многие поклонники так и не поняли «фокус» Кристины Асмус, и завалили ее кучей уточняющих комментариев, которые актриса по привычке проигнорировала, а некоторые подписчики под публикацией предложили свои варианты разгадки. Они отметили, что актриса на кадре такая же красивая и жизнерадостная, какой они привыкли ее видеть, и лишь грудь девушки, а вернее ее отсутствие, насмешило пользователей сети: «Грудь человека странный предмет. Есть на теле, а в зеркале нет».

Самые внимательные подписчики раскусили звезду, и заключили, что Кристина похвасталась своим умением «играть» камерой и зеркалами, и была очень рада, что эффектно свою «грудь отчекрыжила» парой удачных уловок.