«Роковая женщина»: Эммануил Виторган предупредил Собчак о плохом конце

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Народный артист, в целом, доволен невесткой, но у него есть некоторые опасения.

Эммануил Виторган предупредил Собчак о плохом конце, заявив, что она «роковая женщина». Впервые Виторган-старший прокомментировал расставание Ксении и Максима.

«Ксения — добрая, хорошая, красивая молодая женщина. Я желаю ей счастья и любви. Она заслужила. Роковые женщины, как правило, плохо заканчивают, потому что рок распространяется на всех участников, а я хочу, чтобы у мамы моего внука Платона все было прекрасно», — заявил артист.

В ноябре прошлого года начали говорить о разводе Максима Виторгана и Ксении Собчак. Поводом для таких слухов послужили частые встречи Ксении с режиссером Константином Богомоловым, которые не остались незамеченными. Долгое время Ксения и Максим не комментировали сложившуюся ситуацию. Но в начале весны информация подтвердилась: пара не живет вместе, но сохранили дружеские отношения ради сына Платона.

По словам Эммануила Виторгана, его внук часто общается с папой и путешествует с мамой.

«Ксения много времени уделяет воспитанию и образованию сына — моего внука. В два с половиной года Платон свободно говорит на английском», — рассказал Виторган.

А вот мама Ксении, Людмила Нарусова, попросила не спрашивать о личной жизни дочери, потому что «это ее дело».