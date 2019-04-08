Кто оплачивать будет? Меган Маркл наняла в помощницы Викторию Бекхэм

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Герцогиня Сассекская доверила своей подруге, а по совместительству дизайнеру интерьеров и модельеру Виктории Бекхэм обустройство Фрогморского коттеджа.

На прошлой неделе будущие родители Меган Маркл и принц Гарри, появления первенца которых ждут со дня на день, переехали из Кенсингтонского дворца в Фрогморский коттедж в Виндзоре. Старинный дом, где с ноября прошлого года шел капитальный ремонт, был основательно перестроен, и теперь полностью предоставлен в распоряжение новых хозяев. Известно, Гарри и Меган намерены самостоятельно обставить личные комнаты по собственному вкусу, для чего им понадобились сведущие в дизайне помещений люди. Выбирая помощников в таком непростом деле, Меган решила остановить выбор на своей давней подруге Виктории Бекхэм, известной не только как владелица собственного модного дома, а также и как дизайнер интерьеров.

Как сообщает издание DailyMail со ссылкой на инсайдера при королевском дворе, герцогиня Сассекская хочет, чтобы в коттедже все было стильно и уютно, и они с Гарри мечтают превратить Фрогмор-хаус в настоящее уютное семейное гнездышко. Известно, что Меган уже наняла Викторию в помощницы, и они несколько раз встречались и обсуждали идеи.

Правда, у многих обозревателей возникает вопрос, кто оплачивать будет услуги Виктории Бекхэм в том случае, если она не делает дизайн бесплатно по дружбе или же в качестве саморекламы. На этой почве в адрес американки Меган Маркл уже «полетели» упреки в расточительности и нежелании учиться традиционной британской бережливости.

Стоит отметить, что кандидатура Виктории Бекхэм не возникла из ниоткуда. Супруги Бекхэм очень дружны с принцем Гарри и Меган Маркл и были приглашены на их свадьбу в мае прошлого года. Также Виктория и Дэвид являются частыми гостями и на неофициальных мероприятиях королевской семьи.