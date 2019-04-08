«Ревва научил?»: Резиденты Comedy Clab массово сбегают на Запад - Соцсети

Сегодня, 18:02

Гарик Харламов анонсировал большой тур «ХБДС» по 8 европейским городам.

Дав первый большой сольный концерт, выходец из Comedy Clab Александр Ревва с коллегой Михаилом Галустяном отправился в большой юмористический мировой тур по США с шоу «Смешной и еще смешнее». По мнению поклонников, Ревва научил своих коллег по Comedy Clab верить в свои силы и быстро зарабатывать на творчестве, ведь по примеру артиста популярные резиденты Comedy Clab массово сбегают на Запад.

Сегодня коллега Артура Пирожкова Гарик Харламов в своем микроблоге анонсировал большой гастрольный тур знаменитой четверки по Европе. Вместе с Харламовым в составе «ХБДС» покорять западные города от Минска до Хельсинки отправятся Тимур Батрудинов, Демис Карибидис и Андрей Скороход. В период с 30 мая по 12 июня свое шоу они покажут в 8 больших городах. Поклонники негативно отнеслись к гастролям резидентов. Они упрекнули юмористов в пренебрежении родными городами. По словам фолловеров, долгие годы резиденты не выбирались никуда за пределы Москвы, а теперь «обскакав» Россию они замахнулись на Европу.