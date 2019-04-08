«Муж и жена - одна сатана»: Галкин скрывает магические ритуалы Пугачевой перед юбилеем - Медиум

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Примадонна удивит зрителей энергией и бодростью, которые привлечет к себе с помощью особенных заговоров, пишет экстрасенс.

Уже через неделю главная певица страны Алла Пугачева будет отмечать свой день рождения. В честь 70-летия артистка впервые за несколько лет снова выйдет на сцену – 17 апреля певица даст сольный концерт в Кремлевском дворце. А сегодня артисты российской эстрады соберутся в Крокусе, чтобы порадовать Примадонну своими выступлениями. Однако, судя по всему, концерт-поздравление «Подарок для Аллы» пройдет без Пугачевой. Ранее в сети появлялась информация о том, что Примадонна не появится на концерте, который организовали для нее.

Почему Алла Борисовна отказалась присутствовать на мероприятии, неизвестно. Однако, как утверждает один из медиумов, Пугачева просто напросто занята «особенной» подготовкой к юбилею. Эксперт отметил, что певица обладает сверхъестественными способностями, а потому все эти дни посвятит магии и заговорам, с помощью которых вернет себе жизненную энергию, бодрость и силы. По словам мага, именно по этой причине Примадонна не придет на концерт в свою честь.

Также медиум отметил, что Максим Галкин не случайно стал ведущим сегодняшнего мероприятия – юморист обязательно придумает, как оправдать отсутствие жены, дабы не выдать ее магические тайны. Как отметил эксперт, Галкин знает о способностях супруги – юморист упорно скрывает ритуалы жены перед юбилеем. «Муж и жена – одна сатана», - отметил экстрасенс. По словам медиума, 17 апреля зрители будут приятно удивлены – Пугачева предстанет перед публикой, полна сил и энергии.