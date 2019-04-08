«Платон, принимай новую маму!»: Виторган «подцепил» молодую актрису

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Общие интересы и любовь к сцене объеденили экс-супруга Собчак и звезду фильма «Ёлки».

Как сообщают многочисленные СМИ, причиной развода Собчак и Виторгана стал роман телеведущей на стороне с режиссёром Константином Богомоловым. Максим довольно тяжело пережил измену, и ушёл с головой в работу, создавая новый спектакль «В городе Лжедмитрове». Его сложную ситуацию усугублял и тот факт, что телеведущая оставила сына, которому ещё не исполнилось и двух лет на полное попечительство отца. По крайней мере, такая информация всплыла из социальных сетей.

Но подписчики догадались, что любвеобильный Виторган страдал не так и долго и уже нашёл достойную замену Ксении. На своей официальной странице в Instagram он опубликовал шуточное видео, под которым оставила неоднозначный комментарий его коллега, Екатерина Шпица, известная по фильмам «Ёлки». На первый взгляд кажется, что актриса просто оценила шутку Максима, но фанаты уверены, что за скромной перепиской скрывается бурный роман и Виторган явно «подцепил» молодую красотку. Тем более, Екатерина также сама воспитывает сына и любит фильмы в стиле артхауз. Поклонники напрямую заявили под постом: «Платон, принимай новую маму!».