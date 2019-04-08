Сильные отеки во время беременности изуродовали Колисниченко

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Звезда «Дома-2» пожаловалась, что исправить ситуацию не помогает даже макияж.

14 февраля текущего года Екатерина Колисниченко призналась поклонникам, что беременна. В День влюбленных отец будущего ребенка, имени которого она пока не раскрывает, отвез ее в Париж, где на радостях она сделала важное объявление. После этого говорить о своем «интересном положении» селебрити стала довольно часто. Точно неизвестно, на каком месяце она сейчас находится, однако фанаты предполагают, что он примерно шестой или седьмой.

Их догадки подтверждаются и рассказом Колисниченко, который она сегодня разместила в личном Instagram-аккаунте. Как оказалось, в последнее время она стала страдать от сильных отеков. Знаменитость призналась, что во время беременности у ее «нет стабильности внешнего вида». Иногда после наложенного макияжа она выглядит как голливудская звезда, а в другой раз не помогает даже он, настолько изуродованной она себя видит: «Отеки по всему телу... Лицо какое-то бесформенное, в котором утонули глаза».

Тем не менее, Катя Колисниченко все же нашла для себя несколько лайф-хаков, которые помогают ей справиться с проблемой. Так, она пьет специальные таблетки, отвары, а также в целом старается пить больше воды, чтобы организм не накапливал ее.

Несмотря на то, что звезда не совсем довольна свои внешним видом, поклонники поспешили заверить ее в том, что выглядит она прекрасно всегда, так как не оставляет позитивного настроя: «Красотка! С отёками или нет - ты всегда остаёшься позитивчиком, чего многим не хватает».