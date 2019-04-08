Душа страдает: Фриске не может обрести покой в ином мире из-за слез фанатов

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Поклонники до сих пор не могут смириться с внезапной кончиной певицы.

Жанна Фриске умерла в 2015 году. Певица боролась за жизнь до конца, однако так и не смогла победить тяжелую болезнь. Внезапная смерть артистки стала шоком для всей страны. С момента кончины Фриске прошло почти четыре года, однако фанаты до сих пор не могут поверить в то, что певицы больше нет. Поклонники продолжают вести фан-группы, посвященные Жанне, где подписчики регулярно выражают слова соболезнования о смерти певицы, вспоминают, какой искренней и доброй была Фриске.

После смерти исполнительницы Юлии Началовой поклонники Фриске снова начали плакать о Жанне, как будто опять пережили ее кончину. Некоторые фолловеры пытаются образумить преданных почитателей творчества умершей певицы. Согласно верованиям, душа умершего человека не сможет обрести покой, если живые продолжают плакать об усопшем. Пользователи уверены, душа Фриске страдает из-за слез фанатов.

«Нельзя держать, ее надо отпустить. И ей будет хорошо на небесах», - пишут фолловеры. Возможно, интернет-комментаторы правы. Поклонники, если верить верованиям, лишь делают хуже, ежедневно вспоминая о покойной певице, которая из-за них не может обрести покой в ином мире уже несколько лет.