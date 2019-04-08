Что-то задумала?: Семенович подготавливает фанатов к неожиданной новости

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Видимо, актриса задумала удивить поклонников новым проектом.

С творчеством актрисы и бывшей фигуристки Анны Семенович многие знакомы, но последние годы она стала менее популярной, уступив место молодым талантам. Между тем, фанаты на ее странице в социальной сети продолжают оставлять восторженные подписи и восхищаться как фигурой, так и человеческими качествами. Недавно она опубликовала новый пост в своем микро-блоге, в котором рассказала, что нужно начинать жизнь сегодня и совершать давно намеченные планы. «Началась новая неделя и я считаю понедельник, днём возможностей и начинаний. Самое время начать делать что-то новое! Больше нет смысла откладывать на завтра нашу Жизнь!!! Идём вперёд смело и уверенно», – разоткровенничалась знаменитость.

Неужели таким способом Семенович подготавливает фанатов к неожиданной новости, ведь в сообщении между строк можно прочитать скрытый замысел. Анна что-то задумала? Не исключено, что она собирается запустить новый проект или открыть бизнес, чтобы выйти из тени и снова стать знаменитой.