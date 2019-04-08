Плевать на Пугачеву: Галкин «отрывается» по ночам в самом дорогом клубе Москвы

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Юморист «засветился» в Soho Rooms – заведении для избранных.

Алла Пугачева и Максим Галкин живут в официальном браке уже почти 18 лет, хотя их отношения начались задолго до свадьбы. За это время юморист заработал репутацию примерного семьянина, любящего мужа и заботливого отца. Страница Максима заполнена лишь положительными публикациями, которые не вызывают никаких негативных реакций со стороны фанатов, – рабочими моментами, семейными видео с детьми, трогательными роликами с супругой.

Всплывшая публикация в сети может говорить о том, что Галкин не такой уж «белый и пушистый», каким его представляют поклонники. Юморист «засветился» в самом дорогом клубе Москвы - Soho Rooms. Роскошное ночное заведение в центре столицы открывает свои двери лишь избранным персонам. На снимке Галкин запечатлен, видимо, с одним из учредителей клуба. Вероятно, Максим – частый гость в данном заведении. Судя по комментариям, некоторых пользователей смутило то, что супруг Пугачевой «отрывается» по ночам, оставив жену дома.

Не исключено, что юмористу хочется отдохнуть от работы, а сделать это он может лишь в ночное время, так как ежедневно загружен съемками или гастролями. С другой стороны, Галкин просто напросто наплевал на Пугачеву, оставив ее дома одну с детьми.