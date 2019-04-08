«Хватит производить шлак»: Бузова с BuzTeam записала очередную «хитяру» – Сеть

Сегодня, 15:03

Ольгу так «понесло», что она не может остановиться и строчит новые песни ежемесячно, отмечают пользователи.

Поклонники радуются, а хейтеры возмущаются, когда Ольга Бузова сообщает об очередной музыкальной новинке. Наверное, ни один из современных певцом не выпускает песни с такой скоростью, как она. Буквально каждый месяц Бузова старается порадовать своих фанатов «шедевром», поэтому даже на выходных приехала на студию для записи. Она поделилась «сторис» в социальной сети, где вместе со своей BuzTeam записала очередную «хитяру».

Пока название песни держится в секрете, но Ольга буквально еле сдерживается, чтобы не рассказать об этом в микро-блоге. Как обычно, слова песни написал Александр Степанов, больше известный в качестве рэпера ST.

«Хватит производить шлак», – многие подписчики оказалась недовольны тем, что на одну «фонерную» песню в репертуаре Бузовой стало больше. Людей не устраивает творчество звезды, и многие откровенно не понимают, как без голосовых данных ей удалось выбиться на лучшие сцены России. По всей видимости, Оля не видит преград в своей работе, и это далеко не последняя композиция, которую услышат россияне.



