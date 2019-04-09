«ТНТ. Тошнота. Нервы. Тупость»: Канал закроют к 2020 году за пропаганду безнравственности – сеть

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Харламов и Батрутдинов ушли в интернет. Хилькевич открыла маникюрный салон. Похоже на то, что крысы бегут с «тонущего корабля».

На телеканале в последнее в последнее время показывают «низкопробные шоу однодневки» - так называют в сети такие проекты, как: «Битва экстрасенсов», «Школа экстрасенсов», различные низкоинтелектуальные сериалы, и многое другое.

Зрители уже в ярости от того, насколько низкого качества содержание показывают на канале: «ТНТ. Тошнота. Нервы. Тупость» - написал, видимо, не выдержав один из подписчиков канала ТНТ в Instagram на анонсе шоу «Школа экстрасенсов».

«Актеры вынуждены сниматься в сериалах и шоу на ТНТ, поскольку работы не так много – а жить на что-то надо» - пишут подписчики.

Действительно, российское кино не резиновое и для всех актеров места не найдется. Также, очевидно, что у телеканала финансовых возможностей больше, и именно поэтому те, кому не повезло пробиться в большое кино, просто вынуждены сниматься хотя бы в шоу, пусть и низкопробных.

В сети давно говорят о том, что телеканал ТНТ должны закрыть из-за пропаганды безнравственности, которая в большинстве случаев исходит от шоу «Дом-2». На проекте приветствуются скандалы, драки, моральное унижение человека, нецензурная брань. Недавно один из источников СМИ сообщили о том, что к 2020 году ТНТ закроют на всегда, однако, официально, на сегодняшний день информация не подтверждена. Закроют ли «юмористический» канал действительно – покажет время.