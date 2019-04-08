«Моя любовь»: Лазарев и Киркоров могут стать врагами из-за Лорак

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За сердце певицы, похоже, борются оба артиста.

В сети поклонники Ани Лорак до сих пор обсуждают ее возможный роман с коллегой Сергеем Лазаревым. После официального развода с мужем-изменщиком Каролина все чаще стала появляться в компании «друга». Фанаты уверены, Лазарев давно влюблен в Ани, поэтому приступил к решительным действиям сразу после того, как страна узнала о скандале в семье певицы. Некоторые даже предположили, что артистов свел Филипп Киркоров, с которым Каролина дружит долгие годы.

Однако можно предположить, что у Киркорова на Лорак точно такие же планы, как и у Лазарева. Очень часто исполнительницу можно заметить не только с Сергеем, но и с Филиппом, который как будто не хочет оставлять Лорак и Лазарева наедине. Под последним постом Каролины король эстрады оставил громкий комментарий на английском языке, назвав певицу своей любовью. «Скучаю по тебе, моя любовь», - написал артист, оставив эмоджи в виде сердца. Многие поклонники восприняли комментарий Киркорова как признание в любви. Действительно, иначе интерпретировать слова Филиппа Бедросовича не получается.

Если поп-король на самом деле влюблен в Лорак и добивается ее взаимности, то выходит, что у артсита есть серьезный конкурент – Сергей Лазарев. Не исключено, что коллеги могут стать врагами из-за любви в Лорак, ведь, судя по всему, никто уступать не собирается. Фанаты уверены, Ани поступит правильно и не даст рассориться двум друзьям – певица не перешагнет черту дружбы.