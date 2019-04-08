Выживает конкурентку: Бородина затеяла конфликт с Бузовой, заступившись за Потёмкину

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Ксения не поддержала свою коллегу в конфликте с дизайнером Беллой Потемкиной.

Не так давно Ольга Бузова пожаловалась на своей странице в социальной сети, что теперь сплошь и рядом копируют ее принт «Губы», который она ввела в продажу на футболках еще 2 года назад. В этой новости поклонники разглядели скрытое обвинение в сторону московского дизайнера Беллы Потемкиной. Она также занимается производством футболок с аналогичными губами, правда они у нее другого цвета и сам рисунок значительно отличается. Ольгу это не остановило, ведь, по ее мнению, каждый пытается сплагиатить ее «шедевры».

Бородина не осталась в стороне и на вопрос фанатов, что она думает по этому поводу, ответила: «Принты губы есть у всех». Это означает, что в споре Ксюша не поддерживает свою коллегу, а стала на сторону ее оппонентки. Интересно, как на это отреагирует сама Бузова, и предъявит ли она что-то теперь самой телеведущей.

Очевидно, что Бородина специально затеяла конфликт с Бузовой, заступившись за Потёмкину. Ольге явно не понравятся эти слова, тем более, если их говорит «подружка». Не исключено, что это новый способ, чтобы выжить конкурентку. После прихода на «Дома-2» Бузова затмила Бородину, и теперь та не самая популярная и скандальная телеведущая.