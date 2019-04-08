«Жертва насилия»: Элджей сломал Ивлеевой палец во время ссоры - сеть

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Избиение женщин в клипах Элджея перенеслись в реальность, считают взволнованные подписчики.

Настя Ивлеева показала подписчикам сломанный палец, чем сильно заинтриговала поклонников. «Настя, что с пальцем?», «А что случилось, почему палец сломан?», «Что с твоим пальцем? Выздоравливай» - заботливо интересуются поклонники.

Однако блоггер предпочла отмолчаться и не комментировать ситуацию, несмотря на то, что активно постит фотографии и видео, демонстрирующие поврежденный палец. Некоторые подписчики сошлись во мнении, что сломанный палец – результат сильной ссоры с молодым человеком Насти – Элджея, в ходе которой он сломал ей палец – «жертва насилия» -написал один из подписчиков.

Анастасия Ивлеева не балует подписчиков подробностями личной жизни, поэтому точной информации о том, правда ли то, что Элджей деспот и мог избить Настю – неизвестно.

По тематике клипов Элджея, можно предположить, что нрав в рэпера довольно агрессивный - чего стоит один только клип на песню 360, где блондинку (явная отсылка на Ивлееву) жестоко избивают связанную на стуле. В основном, кровь, автоматы, смерти – все это может говорить о том, что Элджей – действительно жестокий человек и мог поднять руку на свою девушку.

Учитывая, что Анастасия Ивлеева и Элджей вместе достаточно давно, а также то, что Настя сильно влюблена в Элджея – это заметно по тому, как она отзывалась о возлюбленном в интервью у Юрия Дудя, и по тому, как она реагирует на вопросы о нём даже в дружеском кругу (достаточно просмотреть влоги Ивлеевой) – можно сделать вывод о том, что блоггер вряд ли станет расставаться из-за побоев с Элджеем. Тем более, как предложил подписчик, не станет заявлять на него в полицию.

В том или ином случае, поклонники Насти во всем поддерживают кумира, надеются на лучшее и желают ей скорейшего выздоровления. Напомним, что Анастасия Ивлеева недавно попала в список «молодых и перспективных до 30» по версии Forbes.