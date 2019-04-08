«Вот как надо играть»: Самбурская «простебала» Бузову и пристыдила ее провальный концерт - сеть

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«Зал аплодировал стоя!» - певица получила порцию стеба в свой адрес за ложь по поводу выступления от актрисы театра Самбурской, считают пользователи сети.

Олечка Бузова недавно выступала в театре в Санкт-Петербурге, о чем незамедлительно предупредила своих фанатов. После концерта Ольга страстно и трепетно делилась впечатлениями о прошедшем. Звезда несколько раз говорила, что зал аплодировал стоя и всем пришлось по нраву ее актерская игра. Пользователи сети раскритиковали Ольгу и поймали ее на лжи. Один из пользователей поведал всем реальную картину происходящего. «Билеты покупали пенсионеры по 200 рублей, люди уходили во время первого акта, а после антракта ушло еще больше.

Подружка Бузовой по сцене Настасья Самбурская, которая уже долгие годы трудится в театре также решила поделиться кадрами с окончания спектакля. На видеозаписи был снят полный зал людей, которые аплодировали стоя на протяжении долго времени. Свою публикацию Самбурская подписала, что спектакль проходит скромненько и позвала всех на следующее выступление.

Пользователи сети решили, что данной публикацией Самбурская «кинула камень в огород» Бузовой. Один из пользователей сети спросил большой ли спрос на выступления. Самбурская ответила ему в свойственной ироничной манере: «Нет, это с улицы нагнали, похлопать за деньги».

Поклонники актрисы посчитали такой юмор уместным и остроумным. Фанаты были рады, что Самбурская показала Бузовой достойную актерскую игру. «Вот как надо играть», - комментируют публикацию пользователи сети.