«По стопам Бузовой?»: Черно оставит «Дом-2» ради карьеры певицы - сеть

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Новая «бомба» российской эстрады уже на подходе - решили подписчики, после увиденной просьбы Александры фанатам, где она готова заплатить автору песен и за студию.

Просьба скандальной участницы «Дома-2» была опубликована в её instagram историях. Она написала: «Есть ли среди моих подписчиков люди, которые пишут песни и аранжировку? У кого ещё плюсом своя студия и тд. Оплата — договорная».

Многие фанаты заметили, что в последние время отношение между Сашей и её супругом Иосифом заметно ухудшилось, пара поссорилась, но о разводе они не сообщали. Пользователи предположили, что на фоне ссоры с мужем Александра решила изменить род своей деятельности.

Не секрет, что Саша планировала свой уход из телепроекта, но при этом говорила, что он произойдёт не в скором времени. «По стопам Бузовой?» - негодуют фанаты, ведь одна из самых известных сейчас певиц Ольга тоже начинала свой путь на проекте «Дом-2».

Сложа все имеющиеся факты, пользователи предположили, что Черно уходит из «Дома-2» ради карьеры певицы и шикарного будущего, но никаких официальных доказательств этому нет. Музыкальную карьеру сейчас не так сложно построить, как было раньше, тем более Александра уже имеет некую известность, благодаря проекту.

Александра черно действительно является достаточно экстравагантной и заметной личностью, она всегда остаётся при своём мнении, не обращая внимания на гневные комментарии хейтеров в сети. Также многие фанаты положительно настроены на «перерождение» Черно в образ певицы.



