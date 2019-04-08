«Верни Платона!»: Шепелев прячет сына Фриске от родственников вдовы из-за прихотей новой девушки – сеть

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Родственники певицы который год не могут добиться разрешения проводить время с маленьким внуком и племянником.

Скандалы после смерти Жанны Фриске до сих пор обсуждаются пользователям сети. Конфликт между родственниками погибшей певицы и бывшего Шепелева имеет наибольшую проблему. Пользователи сети решили, что телеведущий прячет сына от родственников вдовы из-за прихоти новой девушки.

Телеведущий забрал сына и увез его за границу, не давая возможности родственникам Жанны проводить время с Платоном. В то же время, Шепелев заявляет, что никто не запрещает им видеться и это все выдумки. Буквально неделю назад лучшая подруга Фриске в эфире программы умоляла Шепелева позвонить ей и дать увидеться с крестником, а родная сестра певицы опубликовала в Instagram старую видеозапись с Платоном, поздравляя его с Днем Рождения. В комментариях обеих девушек собралось огромное количество людей, которые до сих пор не понимают, с чем связано данное поведение Шепелева.

Некоторые из пользователей предположили, что важную роль в запрете Шепелева сыну общаться с родственниками может играть его новая пассия. Девушка так же имеет ребенка, как и телеведущий, недавно сообщалось, что молодые съехались и Дмитрий даже завел собаку, такую же, как у новой девушки. Имя возлюбленной телеведущего – Екатерина Тулупова. Девушка закончила дизайнерский университет, ведет закрытый образ жизни, не публикует свои фото и занимается арт-хаусом. «Отличный выбор, Дима», - иронизируют над Шелеповым пользователи сети.

Такая «странная» девушка могла прямо повлиять на телеведущего, считают пользователи сети. Шепелев до сих пор утверждает, что никаких запретов на общение он не давал, но вся семья Фриске утверждает обратное. Возможно, Тулупова просто могла убедить мужа не очернять своего имени и не «нарываться» на осуждение общественности. «Верни Платона», «Ведет передачу про справедливость, а сам нагло лжет», - комментируют ситуацию пользователи сети.