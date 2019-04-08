«Боли Оли»: Бузова может скрывать тяжелую форму плоскостопия

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Изуродованные стопы и постоянные боли - все это ожидает Ольгу по мнению медиков, если не начать лечение немедленно.

Из-за постоянных концертов, в свои 33 года у Ольги уже появились первые признаки заболеваний ног, по мнению фанатов, трудоголизм певицу в могилу сведет. Развитие плоскостопия у девушки стали замечать не так уж и давно, признаками послужили постоянные отеки ног Оли, которые даже приняли за беременность, а также ее постоянные жалобы на быструю утомляемость и боли в ступнях.

После того, как певица выложила очередной пост, фанаты задумались о том, что Бузова может скрывать тяжелую форму плоскостопия. На фото Ольга стояла в студии звукозаписи босиком, сбросив неудобную обувь.

Разумеется фанаты обратили внимание на босые ноги телеведущей. «Боли в ногах у нашей Оли?», «А с ногами то что?», «А что вы босиком стоите, застудитесь?», «Не холодно на полу стоять?», «Мне кажется или у вас плоскостопие?», «Туфли попались неудобные?», «Чем тебе обувь помешала?», «Педикюром хвалишься?», - заинтересовались поклонники Бузовой.

Коварство деформации стопы заключается в том, что ее можно долго не замечать или не считать симптомы свидетельством болезни. У каждого временами побаливают ноги, особенно после долгой ходьбы или другой непривычной нагрузки, но если боли повторяются регулярно и долго не проходят, нужно насторожиться. Ношение обуви на высоких каблуках даже на протяжении относительно короткого периода времени может оказывать серьезное влияние на организм.

Если говорить о Ольге, ради сценических образов она готова встать на каблуки любой высоты. Фанаты девушки часто обращали внимания на неестественные движения Бузовой на сцене, этому могли послужить боли певицы во время выступлений.