«Истощала в край»: Сильно похудевшая Чехова перестала радовать фанатов

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По мнению фанатов, телеведущая выглядела намного лучше до того, как села на диету.

Анфиса Чехова всегда была известна благодаря своим пышным формам, правда в определенный момент женщина серьезно взялась за свою фигуру и сбросила далеко не один килограмм. Телеведущая и сейчас имеет далеко не модельную фигуру, но все равно сменила одежду на пару размеров меньше. Это устроило далеко не всех фанатов. Глядя на последние фото в социальной сети, некоторые написали, что после похудения Чехова стала выглядеть намного хуже, потеряла свою изюминку.

Сильно похудевшая Чехова перестала радовать фанатов. «Что-то сильно похудела», «Куда делись килограммы», «Истощала в край», – пишут не совсем довольные подписчики. Не исключено, что именно крупные формы нравились мужчинам, а сейчас Чехова уже который год не может встретить вторую половинку и сама воспитывает сына. Главное, чтобы ей было комфортно в новом теле, поэтому телезвезда совсем не обращает внимания на критику в свою сторону.



