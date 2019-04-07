«Миникуперы на ногах»: Бородина опозорилась безвкусным нарядом для Comedy Club

Сегодня, 21:30

Телеведущая сама признала, что слепо следует моде и даже не замечает, насколько это может быть безвкусно.

Один из последних выпусков комедийной программы Comedy Club пришелся по вкусу многим зрителям. Марина Кравец, Тимур Батрутдинов и Демис Карибидис насколько точно высмеяли современную моду, что буквально каждый человек хоть немного, но узнал себя в этом. Комики изобразили современных модников, которые надевают «одежду оверсайз» и огромные, похожие на «миникуперы» дизайнерские кроссовки. Как ни странно, в этом образе себя узнала одна из главных российских див Ксения Бородина. Телеведущая, похоже, привыкла тратить огромные деньги на брендовые вещи и не жалеть на это сил и времени.

Видимо, Бородина не поняла одного, что этот «стеб» был направлен на таких как она, которые без разбору опустошают кошелек в погоне за модой. Она опозорилась безвкусным нарядом для Comedy Club, но, скорее всего, все равно продолжит хвастаться перед подписчиками и другими звездами дорогостоящими нарядами. «Точь в точь как Бородуля», – оценили шутку многие подписчики в социальной сети и посмеялись, только уже не над выступлением, а над самой телезвездой.



