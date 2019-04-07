«В борьбе за жизнь справедливости нет»: Катя Варнава устыдила коллег за нытье

Сегодня, 20:45

Юмористка напомнила подписчикам о тяжелобольных людях, о пациентах с неоперабельными опухолями и маленьких детях, жизнь которых может спасти только пересадка органа.

Катя Варнава в своем микроблоге поделилась с поклонниками трогательным постом, в котором устыдила коллег за нытье. Звезда Comedy Women давно показала, что со сценическим амплуа секс-символа ее объединяет только яркая внешность, поразив поклонников глубокими размышлениями, которыми регулярно делится с подписчиками. Сегодня она затронула тему тяжелобольных людей.

Юмористка отметила, что в сфере шоу-бизнеса действительно сложно работать, ведь нужно постоянно крутиться и быть в форме, иметь «стальные нервы», чтобы «выжить» под напором конкуренции, однако это не повод «распускать нюни» и начинать постоянно жаловаться на неудачи или несправедливость. Она напомнила, что в мире полно людей, которые постоянно борются за жизнь, однако не жалуются на несправедливость – лишь, стиснув зубы, идут до конца, воюя со смертью: «В борьбе за жизнь справедливости нет».

Варнава призвала своих подписчиков в самые тяжелые времена вспоминать о том, что в этом мире полно тяжелобольных людей, страдающих, например, раковыми заболеваниями, или же малышей, которые буквально с рождения вынуждены томительно ожидать жизненно важного органа, равно как и молодых людей, жизнь которых обрывает неоперабельная опухоль, которую месяцем ранее можно было успешно излечить. Безусловно, врачи и ученые безустанно ищут способы побороть страшный недуг, и медицина не стоит на месте, однако пока очень многим людям, которым не повезло, приходится думать о том, как выжить, а не жаловаться на переутомление, напомнила Екатерина: «Есть тем, кому действительно нужна удача и помощь, а есть те, кому просто надо взять себя в руки и не сдаваться».

Поклонники были поражены глубокими переживаниями, для которая, похоже, до сих пор не смирилась с потерей родственников от онкозаболеваний, и поддержали ее позицию.