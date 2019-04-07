«Так только бабы делают»: Павла Волю подняли на смех за саморекламу с утиными губками

Сегодня, 18:50

На что только ни пойдут звезды, чтобы привлечь к себе внимание.

Немногие в курсе, что Павел Воля имеет собственный бренд дизайнерской одежды, который сам вместе с женой Ляйсан Утяшевой активно рекламирует. Одежда комика весьма необычная: на худи и свитшотах часто появляются изображение Булгакова, картинки из «Симпсонов» или просто надписи по типу «Кофта». Неизвестно, насколько бренд Воли успешен, но его супруга с радостью носит вещи.

Недавно комик поделится в социальных сетях новой совместной фотографией, на которой решил заняться саморекламой с утиными губками. За это некоторые подписчики подняли на смех и не поняли прикола.

«Зачем так губы вытягивать», «Так только бабы делают», «Что за излишняя женственность», – далеко не все комментарии, которые оставили хейтеры под постом. В любом случае, это еще один способ привлечь внимание к своей персоне и посмеяться над собой, не зря же он артист комедийного жанра.