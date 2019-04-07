К психиатру вместо «Евровидения»: Сергей Лазарев на грани нервного срыва

Сегодня, 17:43

Поклонники переживают за певца, который, по их мнению, извел себя постоянными нагрузками и слишком плотным графиком.

Вчера в Саратове прошел сольный концерт Сергея Лазарева. Сам артист и зрители до сих пор в восторге от того, как «выложился» певец на сцене, от взаимопонимания и единения звезды и зрителей. Сегодня же артист признался, что самый эмоциональный его концерт за последнее время едва не сорвался: сначала из-за тумана на 6 часов задержали вылет из Москвы, и команда с певцом прибыли в Саратов за 3 часа до выступления. К счастью, техническая служба прибыла в город заранее, а потому зал был практически готов к шоу. Однако на самой площадке его ждали новые трудности, которые не удалось решить быстро, и в результате концерт был задержан на час, что заставило певца изрядно понервничать.

К удовольствию исполнителя, даже несмотря на дождь, все поклонники терпеливо дождались начала концерта, за что он отблагодарил их полной самоотдачей:

«Это был один из самых эмоциональных по отдаче концертов за последнее время! Зрители были просто оглушительными с самого начала!! Полный зал, как единый организм».

Судя по отзывом поклонников, в последнее время Сергей Лазарев стал чересчур эмоциональным. Фанаты опасаются, что большие нагрузки, перелеты и стресс накануне «Евровидения» довели певца, и Сергей Лазарев на грани нервного срыва.

Психологи предупреждают, что постоянные перегрузки формируют много внутренних барьеров, запретов, стереотипов, мешающих нормальным адаптационным процессам, и если проигнорировать внутренние сигналы организма и вовремя не отдохнуть, то опасных последствий не избежать. Такими темпами певец рискует отправиться к психиатру вместо «Евровидения», предупреждают эксперты.