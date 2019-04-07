«Травмирует психику дитю»: Хилькевич учит малолетнюю дочь нецензурным песням – Фанаты

Сегодня, 16:30

На видео маленькая Ариаша пыталась танцевать и подпевать под «взрослую» группу Little Big.

Анна Хилькевич часто выкладывает фото и видео со своей старшей дочерью Арианной, которой даже нет четырех лет. На этот раз актриса показала подписчикам новый ролик, на котором ребенок отчаянно танцует под нашумевший хит Skibidi группы Little Big. Несмотря на огромную популярность, песни российских исполнителей зачастую с вульгарным подтекстом, а клипы – и того хуже. Молодая мама решила, что дочери понравится танцевать под песню и одновременно смотреть клип.

Некоторые фанаты написали, что песня – вирусная и очень сильно «заедает» в голове. Другие же заметили, что в таком возрасте слишком рано включать «трэшовые» песни. Непонятно, зачем Хилькевич учит малолетнюю дочь нецензурным композициям, ведь можно было подобрать что-то детское и веселое. «Травмирует психику дитю» – отозвались удивленные подписчики, ведь Хилькевич и ее мужа принято считать образцовой семьей.