Чёрные маги атакуют: Мистическое пророчество Кадони начинает сбываться

Сегодня, 10:00

Влад, пробившись на телевиденье благодаря своим магическим способностям, мог сделать заговор на продвижение экстрасенсов в шоу-бизнесе.

Карьера Влада Кадони на телевидении весьма своеобразна и вызывает много вопросов. Скрытный парень, которого публично унижал сам Сафронов, каким-то невероятным образом пробился в телеведущие одного из самых рейтинговых шоу страны. Видимо, здесь не обошлось без сверхъестественных способностей экстрасенса, о которых Влад громко заявил ещё в начале своей телевизионной карьеры.

Когда стартовал кастинг проекта «Школа экстрасенсов», многие сомневались в его успешности, называли «липовым» шоу. Но, видимо, мистическое пророчество Кадони таки начинает сбываться, и оккультисты во всю заполоняют телеэфир и шоу-бизнес.

На странице «Дома-2» появилась информация о том, что Влад не просто рекомендует этот проект, он буквально напророчил «Школе экстрасенсов» громкий успех. Такими темпами, другим отраслям телевидения стоит обеспокоится, ведь чёрные маги атакуют подобно своему наставнику, Кадони, чей секрет успеха явно заключается в использовании магии.