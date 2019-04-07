9 лет под проклятием: Началову могла спасти от смерти целитель

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Биоэнергетик попыталась связаться с Юлией, дабы помочь ей, но певица не откликнулась.

Внезапная смерть Юлии Началовой всколыхнула всю страну. Кончина исполнительницы вмиг начала обрастать всяческими домыслами как со стороны фанатов, так и со стороны людей, владеющих экстрасенсорными способностями. В сети до сих пор точатся бурные дискуссии на эту тему. Одни уверены, что это проклятие «Последнего героя», другие считают, что Юлия разгневала высшие силы скорой свадьбой после трех разводов.

Недавно под одним из постов, посвященным умершей певице, появилась еще одна версия, а точнее утверждение от некой целительницы. По словам эксперта, около полугода назад она попыталась связаться с Началовой, дабы предупредить ее о худшем. Целитель отметила, что Юлия 9 лет жила под проклятием. Биоэнергетик написала, что могла спасти исполнительницу от смерти, но та не откликнулась на ее сообщение. Специалист заметила, что она спасла многих от проклятия и смерти, в том числе звезд шоу-бизнеса. О каком именно проклятии идет речь, целитель не уточнила.

Судя по словам знахаря, Началову прокляли 9 лет назад. Если верить эксперту в области сверхъестественного, выходит, что смерть певицы никак не связана с ее участием в «Последнем герое», ведь съемки в реалити-шоу проходили еще в 2003-2004 годах.