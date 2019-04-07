«Не запихивайте пальцы»: Рудковская опозорилась незнанием этикета - Соцсети

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Продюсер в очередной раз похвасталась своим роскошным завтраком, но «облажалась».

Продюсер Димы Билана Яна Рудковская регулярно демонстрирует подписчикам свои завтраки за сервированным столом. Многие называют такие фотографии Рудковской обычным хвастовством, другие же восхищаются продюсером и ее изысканным вкусом.

Очередной утренний кадр Яны из рубрики «Мои завтраки», по мнению фолловеров, раскрыл знаменитость с худшей стороны. На Рудковскую снова посыпалась критика за хвастовство роскошной жизнью. Более того, продюсер опозорилась перед фанатами незнанием правил чайного этикета. Один из подписчиков заметил, что Яна неправильно держит чашку. «Завтраки у вас красивые, только не запихивайте пальцы в ручку чашки. По этикету нужно держать параллельно», - отмечают пользователи соцсети. Согласно этикету, чашку нужно держать большим и указательным пальцами с двух сторон за ручку, балансируя мизинцем, пишут фолловеры. Кроме того, не принято держать чашку чая в воздухе, как это делает Рудковская, отмечают пользователи.

Некоторые также раскритиковали Яну за неуважение к сыну – сама, мол, пьет чай, а наследник держит табличку, стоя на коленях.