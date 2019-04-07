«На халяву» и уксус сладкий: Бородина негативной рекламой «выбивает» подарки

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Ведущая «Дома-2» может намеренно критиковать брендовую косметику ради большей «прибыли».

Как известно, в последнее время многие знаменитости активно перешли на заработок в соцсетях: от рекламы косметики до масштабных организаций. Примечательно, что на днях популярная телеведущая Ксения Бородина делала очередной обзор брендовой косметики, где негативно отозвалась о продукции одной компании.

Заметим, как только после критики представители компании прислали Ксюше линейку косметики с извинениями и особой рекомендацией по использованию, Бородина вмиг стала нахваливать другой продукт этой же фирмы в сторис. «Вот это клёвое средство для снятия макияжа, очень мне зашло. Девочки, всем советую», — наиграно заявила Бородина.

Возомжно, Ксения негативной рекламой «выпрашивает», а точнее, буквально «выбивает» из различных компаний подарки. Ни для кого не секрет, «на халяву» и уксус сладкий, однако, таким поведением звезда вызывает много вопросов даже со стороны собственных фанатов. И, в первую очередь, рискует окончательно потерять веру подписчиков в правдивость своих бескорыстных советов.