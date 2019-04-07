Это Вам не Джеймс Бонд: Бузова нашла «демо-версию» Тарасова

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Евгений Никишин может оказаться не просто коллегой Ольги по сцене, но и мужчиной, покорившим её сердце.

Ольга Бузова неоднократно была замечена в том, что после развода с Дмитрием Тарасовым находит себе мужчин похожего типажа. И, пожалуй, самым неожиданным избранником певицы стал её коллега по сцене Евгений Никишин. Напомним, что они вместе играют в комедии «Мужчина нарасхват». Слухи об их романе возникли после того, как Ольга поделилась в «сторис» на своей официальной странице в Instagram видеозаписью о том, как Евгений настырно открывает двери в её гримёрку, и девушка оказывается совсем не против компании коллеги. Наоборот, она поёт ему романтические строки из своего хита «Алкоголь».

Действительно, у Никишина и экс-супруга Бузовой можно найти внешние сходства: оба русоволосые и сероглазые, со светлой кожей. Но, конечно, невысокий актёр с явным лишним весом, который и придаёт ему харизмы, явно «не Джеймс Бонд» и «не дотягивает» до спортсмена Тарасова.