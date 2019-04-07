С глаз долой, из сердца вон: Дочь Волочковой публично игнорирует маму

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Ариадна, похоже, вычеркнула скандальную родительницу из своей жизни.

Единственная наследница Анастасии Волочковой Ариадна вот уже несколько месяцев живет с папой Игорем Вдовиным. До недавнего времени девочка практически не появлялась в соцсетях. По мнению фанатов, Ариша просто напросто стыдится своей непутевой матери, а потому «скрывается» от интернет-общества.

Однако с недавних пор Ариша как будто взяла себя в руки и посмотрела на мир другими глазами. Дочь балерины активно ведет Instagram, где общается со своими подписчиками. Вот только свою маму девочка публично игнорирует – Ариадна удаляет комментарии родительницы под своими постами. Судя по всему, Волочкова пытается наладить отношения с дочкой, однако наследница, видимо, не желает ни знать, ни видеть свою маму. Недавно Ариша опубликовала на своей странице пост, в котором поинтересовалась у подписчиков о планах на воскресенье. Одной из первых в комментариях отметилась Волочкова. «Покататься с тобой на лошадках», - написала прима.

Ариадна никак не отреагировала на комментарий матери, а спустя некоторое время и вовсе удалила его. Вероятно, Ариша таким образом публично дала понять матери, что не готова идти с ней на примирение. Как говорится, с глаз долой, из сердца вон. Судя по всему, девочка поняла, что рядом с отцом она чувствует себя счастливой, а потому не собирается возвращаться к прежней жизни.