«Две базарные клуши»: Известный блогер высмеял «липовую» дружбу Канделаки и Симоньян

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Лена Миро после «хвалебной» триады Тины Канделаки усомнилась в профессионализме телеведущей.

Как известно, на днях свой день рождения отметила главный редактор телеканала Russia Today Маргарита Симоньян и её «близкая» подруга Тина Канделаки написала в соцстеи хвалебный пост в честь Маргариты. К слову, Тина не только отметила личные качества Симоньян, но и назвала редактора настоящим патриотом своей страны. Стоит отметить, известный блогер уже высмеял «липовую» дружбу Канделаки и Симоньян.

По словам Миро, эти «две базарные клуши» не имеют права даже говорить о бескорыстной любви к Родине, пока государственные деньги спускаются на личные нужды, вместо лечения больных детей. «И вы знаете, не было б у меня претензий, если б эти светлые кавказские патриотки были профессионалами», — пишет блогер в соцсети. Более того, Миро уверена, пока у «руля» будут стоять такие «патриотки», всемирные насмешки над убытками спортивных каналов — априори невозможные — и пропагандой Россией только продолжаться.