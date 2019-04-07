Любовь только на камеру: Неблагодарная мать Бузовой отказала дочери в ночлеге

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Видимо, звездной дочери больше не место в квартире, которую она сама же купила матери.

Семейство Бузовых всеми силами пытается скрыть конфликт, но это не всегда удается. Фанаты не раз замечали, что отец Игорь Бузов больше общается с Анной, в то время как мать Ирина Александровна поддерживает отношения с Ольгой. Но эта «искренняя» любовь может быть только на камеру, ведь недавний инцидент заставляет задуматься.

Бузова-старшая опять приехала в Санкт-Петербург, чтобы выступить перед земляками на сцене театра. Как обычно, в зале был аншлаг. Поддержать и поздравить Ольгу Бузову приехала ее подруга и мать, которая всеми силами изображала радость за свою кровиночку, правда после мероприятия Оля отправилась не в гости к маме, а в отель. Непонятно, почему Ирина Александровна отказала дочери в ночлеге и поступила ка неблагодарная, ведь та квартира, в которой она проживает, куплена за деньги Оли. В итоге, Бузовой пришлось поселиться в отеле, номер которого звезда показала подписчикам в сети.

Очевидно, что семья поддерживает дружеские отношения только для видимости, чтобы подписчики не задавали лишних вопросов.